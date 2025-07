I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby sogna di portare Malice nell’MCU con la sua Sue Storm

Vanessa Kirby ha rivelato che le piacerebbe esplorare il lato più oscuro di Sue Storm, la Donna Invisibile che interpreta nel film I Fantastici 4: Gli Inizi, attualmente nelle sale. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha condiviso il suo interesse per la trasformazione di Sue nel potente alter ego Malice, un aspetto affascinante del personaggio visto nei fumetti Marvel.

Vanessa Kirby e il desiderio di interpretare Malice

La Kirby ha spiegato di essere sempre stata affascinata dal personaggio di Malice, definendolo come una parte profonda e repressa della personalità di Sue Storm. Nei fumetti, questo lato oscuro emerge quando la Donna Invisibile viene manipolata da Psycho-Man, che inverte le sue emozioni, trasformando l'amore in odio. È così che nasce Malice, soprannominata "la Signora dell'Odio", un'identità potente e minacciosa che mette a dura prova anche i suoi compagni nei Fantastici Quattro.

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby

Nel film, alcuni momenti che lasciavano intravedere il lato più cupo di Sue sono stati tagliati dal montaggio finale. Vanessa Kirby ha rivelato che una battuta eliminata avrebbe mostrato chiaramente la pericolosità del suo potere. Rivolgendosi a un avversario, Sue avrebbe detto: "Se non stai attento, potrei farti un aneurisma in un secondo". Un dettaglio rivelatore che mette in luce quanto la Donna Invisibile possa essere letale, pur scegliendo di non abusare delle sue capacità.

Il reboot retrofuturistico ispirato agli anni '60 e vede protagonisti Pedro Pascal nei panni di Reed Richards (Mr. Fantastic), Joseph Quinn come Johnny Storm (la Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm (la Cosa) e naturalmente Vanessa Kirby come Sue Storm.

Julia Garner interpreta Silver Surfer, mentre Ralph Ineson è il temibile Galactus. Nel cast figurano anche Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser, in ruoli ancora non rivelati.

Un nuovo inizio per la Prima Famiglia Marvel

I Fantastici 4: Gli Inizi racconta l'arrivo della Prima Famiglia Marvel nell'MCU, in un'avventura epica dove l'unità del gruppo sarà messa alla prova da una minaccia cosmica. I protagonisti dovranno affrontare Galactus, il divoratore di mondi, e la sua misteriosa araldo Silver Surfer. L'equilibrio tra i legami familiari e il destino del pianeta sarà il cuore emotivo del racconto, in un mix di azione e introspezione.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo poster italiano

Anche se l'idea di vedere Malice sul grande schermo entusiasma i fan, per ora si tratta solo di un desiderio espresso dall'attrice. Tuttavia, con l'MCU in continua espansione, nulla è escluso. Un'evoluzione più complessa di Sue Storm potrebbe rappresentare un'importante svolta narrativa nei futuri capitoli dedicati ai Fantastici 4.