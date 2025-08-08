I Fantastici 4: Marvel pensa già al sequel nonostante il box office deludente? Ecco perchè

I Fantastici 4: Gli Inizi potrebbe presto avere un sequel, con Matt Shakman ancora alla regia. La notizia arriva da una fonte considerata affidabile nel settore, l'insider Jeff Sneider, secondo cui i Marvel Studios sarebbero già al lavoro su un sequel del film, nonostante il debutto al botteghino inferiore alle aspettative.

Perchè Marvel pianifica il capitolo 2 dei Fantastici 4?

Alla base della decisione ci sarebbe la volontà di consolidare la presenza dei personaggi nel MCU, ma anche la speranza che loro apparizione nei prossimi Avengers: Doomsday e Secret Wars possa renderli presenze più "familiari" per il pubblico.

Shakman, regista noto per il suo lavoro su WandaVision, avrebbe quindi buone possibilità di dirigere anche il secondo capitolo, nel tentativo di rilanciare il franchise e valorizzare il nuovo cast principale.

Marvel punta al futuro: il sequel dei Fantastici 4 è già nei piani?

Durante una recente conference call con gli investitori, il CEO Disney Bob Iger ha definito il lancio dei Fantastici Quattro "un successo importante per il MCU", lasciando intendere che altri progetti sul gruppo siano già in fase di sviluppo. Tra le ipotesi più discusse c'è quella di un film interamente dedicato a Galactus, interpretato da Ralph Ineson, e all'introduzione di Silver Surfer, che nel reboot ha il volto di Julia Garner.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Julia Garner è Silver Surfer nel film

Secondo Comicbook, Garner tornerà nei panni della misteriosa Shalla-Bal, una scelta che ha diviso il pubblico ma che potrebbe avere un ruolo più centrale in futuro. Nonostante il poco spazio nel primo film, il suo personaggio ha destato curiosità, in particolare per il rapporto "amoroso" con Johnny Storm.

Il cast stellare del nuovo reboot Marvel

Nel film, Pedro Pascal veste i panni di Reed Richards, affiancato da Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, Joseph Quinn come Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm, completando la formazione dei Fantastici 4.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Il cast include anche Julia Garner come Silver Surfer e Ralph Ineson nel ruolo del potente Galactus. John Malkovich, inizialmente previsto nei panni di Red Ghost, è stato tagliato in fase di montaggio.

Anche se non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios, tutti gli indizi suggeriscono che la storia dei Fantastici 4 nel MCU sia appena cominciata.