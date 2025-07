I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco qual è il personaggio più forte del film

I Fantastici 4: Gli Inizi, è ora nelle sale e durante la visione il nuovo film dei Marvel Studios ha presentato uno dei personaggi più forti e non so Galactus o Franklin Richards

Con la saga del multiverso in pieno svolgimento, il Marvel Cinematic Universe sta adottando un approccio unico con il suo ultimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi. Il film è ambientato in una realtà diversa rispetto al resto del franchise, con la Prima Famiglia Marvel che risiede su Terra-828, un riferimento alla data di nascita del fumettista Jack Kirby.

È strano che il film non contenga riferimenti ad altri eroi dell'MCU o a eventi recenti, come l'attacco del Vuoto a New York City in Thunderbolts*. Tuttavia, il mondo dei Fantastici Quattro è ancora ricco di potenziale, poiché ci sono riferimenti a Doctor Doom e ad altri personaggi classici della Marvel.

Mentre L'Uomo Talpa e Red Ghost hanno ruoli minori nel film, l'attenzione è concentrata su Galactus, che invia il suo araldo, Silver Surfer, per avvertire la Terra del suo arrivo. Ha intenzione di divorare il pianeta per saziare la sua fame. I Fantastici Quattro non lo permetteranno e, mentre affrontano la battaglia della loro vita capiamo chi è il personaggio più forte presente nel film.

La Donna Invisibile spinge se stessa al limite per sconfiggere Galactus

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Galactus non poteva scegliere momento peggiore, perché fa sentire la sua presenza poco dopo che Reed Richards e Susan Storm hanno scoperto che stanno per diventare genitori. Nonostante l'arrivo imminente del bambino, la coppia e le persone a loro più care, Ben Grimm e Johnny Storm, viaggiano nello spazio per affrontare il Divoratore di Mondi.

Il Titano offre loro un accordo: se rinunciano al loro bambino, lui risparmierà la Terra. L'offerta non interessa ai Fantastici Quattro, che decidono quindi di andarsene. Sfortunatamente, Sue inizia ad avere le contrazioni sulla nave e deve partorire nonostante la minaccia imminente di Shalla-Bal, lanciata al loro inseguimento. Tutto va per il meglio, ma Sue sa che Galactus vuole suo figlio e non si fermerà davanti a nulla per averlo.

I Fantastici Quattro decidono di trovare una soluzione per evitare di perdere così presto il quinto membro della famiglia. Reed pensa di poter usare la sua tecnologia di teletrasporto per allontanare la Terra dalla portata di Galactus. Tuttavia, quel piano va in fumo quando Silver Surfer arriva sul pianeta e distrugge tutti i ponti. Non avendo altra scelta, i Fantastici Quattro si preparano a combattere Galactus, usando Franklin Richards come esca. Il Divoratore di Mondi capisce subito l'inganno e si dirige verso il bambino. Quando lo afferra, Sue interviene e combatte contro l'essere cosmico in un duello uno contro uno.

Usando le sue abilità di manipolare gli spettri e creare campi di forza, la Donna Invisibile ferma Galactus. Il cattivo non può fare nulla e rimane fermo abbastanza a lungo da permettere a Reed di afferrare Franklin. Con un ultimo sforzo, Sue lancia Galactus nel portale che lo porterà in un altro punto della galassia. Lui riesce a fuggire per un attimo, ma Silver Surfer arriva per finire il lavoro e vendicarsi del suo capo per averla strappata dalla sua casa. La vittoria ha però un costo, poiché Sue muore per aver abusato dei suoi poteri.

Grandi poteri comportano grandi costi

I Fantastici 4: Gli Inizi, Julia Garner è Silver Surfer nel film

Tenere a bada Galactus per così tanto tempo è troppo per Sue, e i suoi compagni di squadra la piangono mentre giace per strada. Tuttavia, suo figlio Franklin, che detiene il Potere Cosmico, la riporta in vita, dandole una seconda possibilità. La famiglia non potrebbe essere più felice e torna alla sua vita normale fino a quando il Dottor Destino appare nella scena a metà dei titoli di coda de I Fantastici 4: Gli Inizi e si presenta a Franklin. Sembra che i Fantastici Quattro abbiano un'altra battaglia da combattere e avranno bisogno che Sue sia al massimo delle sue forze per vincerla.

Con l'introduzione del Dottor Destino che avviene quattro anni dopo la battaglia con Galactus, Sue probabilmente ha una migliore padronanza dei suoi poteri. C'è anche il mistero che circonda ciò che Franklin le ha fatto, poiché potrebbe averle dato una spinta. In ogni caso, con Doom in campo, la Donna Invisibile dovrà probabilmente mettersi nuovamente in gioco in Avengers: Doomsday e dimostrare perché non è qualcuno che i cattivi dovrebbero sottovalutare.

I Fantastici 4: Gli Inizi è ora nelle sale.