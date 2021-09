I falchi della notte: Frank Grillo nel remake TV del cult con Sylvester Stallone del 1981

Frank Grillo sarà il protagonista della miniserie remake del cult del 1981 I falchi della notte, crime noir che vedeva protagonisti un barbuto Sylvester Stallone e Rutger Hauer.

I falchi della notte: un confronto tra Rutger Hauer e Sylvester Stallone

L'originale I falchi della notte segue il rude poliziotto Deke DaSilva (Stallone) che si ritrova sulle tracce di un pericolo terrorista chiamato Wulfgar (Hauer). Nel cast del film c'era anche Billy Dee Williams nel ruolo del partner di DeSilva, Matthew Fox, e Lindsay Wagner nei panni della moglie di DaSilva, Irene.

Adesso I falchi della notte (in originale Nighthawks) diventerà una serie tv con Frank Grillo nel ruolo di Sylvester Stallone. A confermarlo lo stesso Grillo nel corso del podcast The Beard and The Bald:

Boss Level: Frank Grillo in una scena del film

"Sto collaborando con Stallone. Stiamo preparano il remale de I falchi della notte in forma di miniserie, saranno otto episodi. Interpreterò lui. Lui si occuperà della regia e poi sarà anche nel cast. Stiamo vendendo i diritti proprio mentre noi parliamo...".

Frank Grillo ha confermato, inoltre, di essere un grande fan del lavoro di Stallone e di accostarsi al nuovo ruolo con una certa emozione:

"Amo Rocky, amo Stallone e sono arrivato a questo punto in cui sono seduto di fronte a lui e mi sta dicendo che sono l'unico adatto a interpretare il ruolo... Questo è STUPEFACENTE!"

