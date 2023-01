I delitti del BarLume: la prima delle tre nuove storie arriva su Sky il 9 gennaio

Indovina chi?, ovvero la prima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume, sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW lunedì 9 gennaio alle 21.15.

Tornano su Sky le commedie a tinte gialle de I delitti del BarLume, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, che quest'anno giunge alla decima stagione e per l'occasione avrà ben tre nuove storie. La prima, Indovina chi?, sarà in esclusiva lunedì 9 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

I delitti del BarLume: Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi a pesca

Confermata la regia di Roan Johnson (che delle storie è anche produttore creativo), quest'anno affiancato da Milena Cocozza, che dirige l'episodio "E allora zumba!", così come gli storici personaggi che hanno reso famoso il "BarLume":

Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete, e Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo. Anche i nuovi capitoli sono liberamente ispirati al mondo della serie "I delitti del BarLume" di Marco Malvaldi, edita in Italia da Sellerio Editore.

I delitti del BarLume 9: un'immagine del primo episodio

Nella prima delle tre nuove storie, Indovina chi?, un vicino di casa della Tizi viene ucciso nell'androne del palazzo. Di lavoro faceva l'amministratore di condominio ed erano in tanti ad avercela con lui. Mentre la Tizi, Beppe e la piccola Marina sono costretti a trasferirsi da Pasquali, la Fusco risolve il caso grazie a un sempre più sordo Rimediotti e all'aiuto di Massimo, che riesce anche a trovarsi una nuova ganza. Intanto Marchino, stufo di sgobbare come uno schiavo, decide di abbandonare definitivamente il BarLume.