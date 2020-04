I Cesaroni tornano in TV: da oggi su Mediaset Extra al via le repliche

I Cesaroni tornano in TV: da oggi su Mediaset Extra, a partire dalle ore 18:20, Giulio, Lucia, Marco, Eva e tutto il resto dell'allegra brigata romana torneranno sul canale Mediaset con le repliche, dal lunedì al venerdì, riavvolgendo il nastro fino a quando tutto è cominciato.

Con la fine del Grande Fratello Vip 2020, che per ben due mesi ha fatto compagnia agli spettatori occupando buona parte del palinsesto del canale Extra con le dirette giornaliere dalla casa, Mediaset ha dovuto fronteggiare il vuoto lasciato dal programma condotto da Alfonso Signorini.

La soluzione al problema sono naturalmente le repliche di programmi amatissimi dal pubblico, proprio come I Cesaroni che, con tutti i suoi personaggi, ha tenuto compagnia al pubblico dal 2006 al 2014.

E non è tutto: sempre oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 8.00 è tornato Licia dolce Licia, il telefilm con Cristina D'Avena ispirato al cartone animato Kiss Me Licia (attualmente in onda su Italia 1), che terrà compagnia dal lunedì al venerdì. Alle 8.55, invece, ogni giorno, si rientra in Casa Vianello con la sitcom dei compianti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.