I Cavalieri dello Zodiaco: nel cast del live action anche Sean Bean e Famke Janssen

Comincia a prendere corpo il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco: è stato infatti The Hollywood Reporter a svelare il cast principale di quello che sarà l'adattamento hollywoodiano, prodotto da realizzato da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions, del celebre manga Saint Seiya.

Sean Bean e Famke Janssen ma anche Mackenyu, Madison Iseman, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos: saranno loro i personaggi principali del film, che ha avuto il via libera solo nel 2021, nonostante sia stato annunciato per la prima volta ormai diversi anni fa.

Chi interpreterà chi? In base alla prima sinossi diffusa sappiamo che il live action sarà una storia delle origini, basata sul celebre manga shonen scritto da Masami Kurumada tra il 1985 e il 1990. Seiya, che avrà il volto di Mackenyu, è un orfano che vive di espedienti. Dopo il risveglio del suo cosmo, il ragazzo deciderà di intraprendere un lungo viaggio per conquistare l'antica armatura di Pegasus e prendere così parte alla battaglia in cui si decide il destino di Sienna (Madison Iseman), una ragazza che sta ancora imparando a controllare i suoi poteri divini (e che dovrebbe dunque essere la versione hollywoodiana di Saori/ Lady Isabel).

Sean Bean sarà Alman Kiddo, il mentore di Seiya e degli altri Cavalieri che avranno il compito di difendere Sienna, la dea reincarnata.

Tomasz Baginski, animatore polacco esperto di effetti speciali, noto a tutti i fan di The Witcher, sarà il regista del live-action, Josh Campbell e Matt Stuecken figurano come attuali sceneggiatori. Il nuovo film de I Cavalieri dello Zodiaco dovrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo entro la primavera del 2023.