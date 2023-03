I Cavalieri dello Zodiaco: il nuovo trailer del film live-action "Knights of the Zodiac: The Beginning"

Il 28 aprile debutterà in Giappone il film live-action intitolato Knights of the Zodiac: The Beginning e il trailer regala qualche scena delle nuove avventure dei Cavalieri dello Zodiaco.

Il nuovo film live-action che porterà sul grande schermo le avventure dei Cavalieri dello zodiaco ha ora un nuovo trailer, in cui appaiono anche Sean Bean e Famke Janssen.

Nel video promozionale del progetto intitolato Knights of the Zodiac: The Beginning, in arrivo il 28 aprile nelle sale giapponesi, si assiste a spettacolari combattimenti e si regala qualche anticipazione riguardante la missione di Pegasus, permettendo ai fan di capire che approccio è stato scelto per raccontare la storia.

Le riprese di Knights of the Zodiac: The Beginning si sono svolte in Ungheria. Secondo la sinossi ufficiale del progetto, al centro della trama ci sarà un orfano che va alla ricerca della sorella, che è stata rapita, e attinge involontarimante a dei poteri nascosti. Il giovane scopre poi di essere l'unica persona che può proteggere la reincarnazione di una dea, inviata sulla Terra per tenere sotto controllo l'umanità. Il protagonista diventerà un Cavaliere dello Zodiaco solo quando accetterà il suo destino.

Mackenyu avrà il ruolo di Seiya, Madison Iseman ha la parte di Sienna, Sean Bean interpreta Alman Kido e Famke Janssen sarà Guraad.

Ad affiancare alla regia Tomek Baginski (The Witcher) c'è Andy Cheng (Rush Hour 2), che si è occupato delle scene d'azione.

La sceneggiatura è invece firmata da Matt Stuecken e Josh Campbell.