I Came By: George MacKay e Hugh Bonneville nel cupo trailer italiano del thriller Netflix

George MacKay e Hugh Bonneville a confronto nel cupo trailer italiano del thriller Netflix I Came By, disponibile in streaming dal 31 agosto.

Toni inquietanti dominano il trailer italiano del thriller Netflix I Came By, nuova fatica del regista britannico-iraniano Babak Anvari che vede in azione George MacKay e Hugh Bonneville.

I Came By è un thriller poliziesco a sfondo socio-politico ambientato nel Regno Unito. Al centro della storia troviamo un giovane artista di graffiti che scopre uno sconvolgente segreto quando irrompe nella casa del famoso ex giudice dell'Alta Corte Sir Hector Blake. La scoperta potrebbe mettere in pericolo lui e le persone a lui più vicine, a meno che non riesca a venirne a capo.

Il thriller in arrivo su Netflix il 31 agosto è interpretato dal talentuoso George MacKay nei panni di Toby, da Kelly Macdonald, Percelle Ascott, Varada Sethu e Hugh Bonneville.

Una coppia di giovani graffitari ribelli, Toby (George Mackay) e Jay (Percelle Ascott), prendono regolarmente di mira le case della ricca élite e della classe dirigente del Regno Unito. Quando Toby irrompe nella casa del famoso ex giudice dell'Alta Corte Sir Hector Blake (Hugh Bonneville), scopre uno scioccante segreto che lo trascina in un incubo mettendo in pericolo se stesso e le persone a lui più vicine.

I Came By è diretto dal pluripremiato regista britannico-iraniano Babak Anvari, già regista dei film Under the Shadow and Wounds. La sceneggiatura è scritta da Babak Anvari e Namsi Khan. È prodotto da Lucan Toh.