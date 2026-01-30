I Beatles al cinema: ecco le prime immagini dei protagonisti nel progetto di Sam Mendes

I fan dei Beatles possono finalmente vedere gli attori che interpreteranno band britannica sul grande schermo, dopo che Sony Pictures ha pubblicato le foto dei quattro protagonisti scelti per recitare nei panni dei famosissimi Fab Four.

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas del 2025 sono stati confermati i nomi degli attori che interpretano i personaggi principali del progetto ideato e diretto dal regista di American Beauty e Revolutionary Road, Sam Mendes.

Le prime foto del cast nel biopic sui Beatles

Le immagini mostrano Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon, Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr e Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison. La produzione dei prossimi film interconnessi sui Beatles diretti da Sam Mendes è già in corso.

Nel corso del CinemaCon, Mendes ha definito il progetto The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, e ha spiegato che sarà la prima esperienza cinematografica che si potrà cantare. Le riprese richiederanno circa un anno. Si tratta della prima volta in cui i Beatles e Apple Corps Ltd. hanno concesso i diritti sulle loro storie di vita e sulla loro musica per un lungometraggio.

"Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di mettere in discussione l'idea di cosa significhi andare al cinema" dichiarò Mendes.

Il progetto dei biopic sui Beatles

I quattro film verranno realizzati da un punto di vista individuale di ciascun membro della band, per raccontare la storia dell'intera carriera del gruppo. Tra il 1960 e il 1970, i Beatles pubblicarono più di 12 album in studio, girarono il mondo in diverse tournée ed ebbero un impatto significativo sulla cultura pop.

Il resto del cast dei biopic includerà anche Saoirse Ronan nei panni della prima moglie di McCartney, Linda, Mia McKenna Bruce nei panni della moglie di Ringo Starr, Maurenne Starkey, la star di Sex Education e The White Lotus Aimee Lou Wood nei panni della prima moglie di Harrison, Pattie Boyd, e Anna Sawai nel ruolo della seconda moglie di John Lennon, Yoko Ono.