Jarhead: vent'anni dopo, la guerra secondo Sam Mendes arriva in steelbook 4K UHD

La guerra secondo Sam Mendes. Vent'anni fa il regista reduce da American Beauty ed Era mio padre, portò sul grande schermo con Jarhead il bestseller di Anthony Swofford, soldato che raccontava la sua esperienza tra i marine di stanza in Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo del 1991. Il focus era soprattutto sulla frustrazione e sulla lunga inazione forzata dei soldati, con un nemico che a lungo era rappresentato non dallo schieramento avversario ma dal sole, dal petrolio, dal caldo e dalle difficoltà del deserto.

Jake Gyllenhall nel destro col berretto natalizio

Mendes in quell'occasione riuscì a far convivere la sua tradizionale estetica ricercata e algida con la sensazione "sporca" della guerra, dando vita al film con protagonista Jake Gyllenhall che ora per fortuna ha trovato il suo approdo nel mondo del 4K UHD grazie a Plaion, che lo ha fatto uscire non solo nel massimo splendore visivo, ma anche con una splendida confezione steelbook a due dischi (c'è anche il blu-ray) per soddisfare il palato non solo dei puristi della tecnica, ma anche quello dei collezionisti.

Il video 4K, la guerra e il senso del calore nel deserto

La cover della steelbook di Jarhead

Dopo vent'anni era anche ora che un film come Jarhead, dal look bellico così particolare, potesse essere ammirato in 4K UHD. E infatti la nuova versione permette di apprezzare ancora di più la tavolozza dei colori desaturati che si abbina alle tute mimetiche indossate dai Marines e contribuisce a trasmettere il senso del calore del deserto, con una differenza spesso minima tra il colore del cielo e quello della sabbia. In questo contesto, sono ancora più suggestive alcune inquadrature mozzafiato dei soldati che si stagliano contro il fuoco dei pozzi di petrolio incendiati, soprattutto nell'oscurità, con colori come rosso e arancio che diventano intensi, mentre i neri da par loro mantengono un eccellente profondità.

La steelbook 4K UHD a due dischi di Jarhead

Ma naturalmente grazie al 4K UHD anche il dettaglio ha fatto un notevole salto di qualità, regalando particolari minimi non solo sui volti sofferti, sudati, sporchi e spesso neri di petrolio dei marines, ma anche delle complesse divise dei soldati e del loro tessuto. Ma sono molto più incisivi anche i fondali delle location desertiche, con particolari ambientali sicuramente più evidenti rispetto al blu-ray, una profondità davvero notevole anche nelle riprese della notte nel deserto.

Buono l'audio italiano, ma il Dolby Atmos inglese ha una marcia in più

Peter Sarsgaard in una scena di Jarhead

Sul fronte audio, per l'italiano resta il già ottimo DTS 5.1, ma per apprezzare un coinvolgimento più totale e ancora superiore, è evidente che il Dolby Atmos inglese è la scelta migliore. Ci sono momenti in cui il reparto può sfoderare un'ampia spazialità e risulta aggressivo anche per i bassi, come i vari intermezzi musicali, la partita di football e il temporale. Ma anche se rari, sono ovviamente sono i suoni della battaglia fra spari, esplosioni, veicoli terrestri e aerei a prendersi la scena quanto a spettacolarità, con una direzionalità chirurgica e un'energia sempre elevata. Il tutto mentre i dialoghi rimangono sempre chiari e in evidenza.

Gli extra: due commenti audio e due ore e mezza di materiale

Jamie Foxx in una sequenza di Jarhead

Strepitoso il pacchetto di extra presente sul disco 4K UHD, a partire da due commenti audio, il primo del regista Sam Mendes e il secondo dello sceneggiatore William Broyles Jr. e dell'autore Anthony Swofford. I contenuti iniziano con Le interviste complete (17') che la troupe giornalistica ha condotto con i Marines in attesa dell'azione: sono disponibili con il commento del regista Sam Mendes e del montatore Walter Murch. A seguire Le fantasie di Swoff (6' e mezzo) con quattro sequenze sulle strane "fantasie" del protagonista, poi una serie di scene eliminate (in tutto undici con commento opzionale per un totale di 20 minuti).

Jake Gyllenhaal con altri soldati in un momento di relax

Si prosegue con I diari presentati dal regista con introduzione dello stesso Mendes (30' e mezzo), uno speciale d'epoca con troupe dedicata che ha girato il documentario, integrato da filmati girati dagli attori stessi. Quindi Il contesto presentato dal regista (31') sulle esperienze delle comparse nel film, e per chiudere Semper Fi: la vita dopo l'esercito (36'), altro documentario che dopo le introduzioni del regista e di Swofford, si concentra su alcuni di coloro che hanno combattuto davvero nella guerra del film mettendo in luce i problemi e le sfide che alcuni di loro hanno dovuto affrontare al ritorno a casa.