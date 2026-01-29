Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui Beatles

Barry Keoghan pare che abbia intrapreso una strada lunga e tortuosa per diventare Ringo Starr. L'attore irlandese è stato scelto per interpretare il batterista dei Beatles in un progetto biopic diretto da Sam Mendes e nella foto ha sfoggiato la sua nuova chioma.

I capelli di Keoghan ricordano davvero l'iconico mop-top di Ring Starr nel suo primo periodo nei Fab Four. Presente alla proiezione del film Crime 101 all'Odeon Luxe Leicester Square. Keoghan ha acconciato i capelli in un taglio voluminoso e spettinato che ricorda quelli delle boy band degli anni '10 del ventunesimo secolo oltre allo stile dei Beatles.

Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr dei Beatles

Crime 101 è l'ultimo film nel quale ha recitato Barry Keoghan, al fianco di Monica Barbaro, Halle Berry, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, e arriverà presto nelle sale. Bisognerà attendere ancora un po' per vedere al cinema il film sui Beatles.

Il film incentrato sulla musica è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2028, insieme ad altri tre lungometraggi separati ma interconnessi, ciascuno dedicato ad uno dei cantanti di Yesterday: Paul McCartney, John Lennon e George Harrison.

Il lavoro di Sam Mendes sulla storia dei Beatles

Il progetto di Sam Mendes, intitolato complessivamente The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, sarà la prima esperienza cinematografica da 'binge-watch', come annunciato dal regista al CinemaCon nel marzo 2025. I film racconteranno la storia di ciascuno dei quattro membri, all'inizio del 2024.

Dopo mesi di voci sul casting che hanno infiammato i social media, Mendes ha finalmente rivelato nel 2025 chi avrebbe interpretato i Fab Four: oltre a Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr, anche Paul Mescal come Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon e Joseph Quinn come George Harrison.