Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui Beatles

L'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes.

Primo piano di Barry Keoghan in Gli spiriti dell'isola
NOTIZIA di 29/01/2026

Barry Keoghan pare che abbia intrapreso una strada lunga e tortuosa per diventare Ringo Starr. L'attore irlandese è stato scelto per interpretare il batterista dei Beatles in un progetto biopic diretto da Sam Mendes e nella foto ha sfoggiato la sua nuova chioma.

I capelli di Keoghan ricordano davvero l'iconico mop-top di Ring Starr nel suo primo periodo nei Fab Four. Presente alla proiezione del film Crime 101 all'Odeon Luxe Leicester Square. Keoghan ha acconciato i capelli in un taglio voluminoso e spettinato che ricorda quelli delle boy band degli anni '10 del ventunesimo secolo oltre allo stile dei Beatles.

Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr dei Beatles

Crime 101 è l'ultimo film nel quale ha recitato Barry Keoghan, al fianco di Monica Barbaro, Halle Berry, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, e arriverà presto nelle sale. Bisognerà attendere ancora un po' per vedere al cinema il film sui Beatles.

Il film incentrato sulla musica è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2028, insieme ad altri tre lungometraggi separati ma interconnessi, ciascuno dedicato ad uno dei cantanti di Yesterday: Paul McCartney, John Lennon e George Harrison.

Il lavoro di Sam Mendes sulla storia dei Beatles

Il progetto di Sam Mendes, intitolato complessivamente The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, sarà la prima esperienza cinematografica da 'binge-watch', come annunciato dal regista al CinemaCon nel marzo 2025. I film racconteranno la storia di ciascuno dei quattro membri, all'inizio del 2024.

Barry Keoghan sarà Ringo Starr nei film di Sam Mendes sul gruppo The Beatles Barry Keoghan sarà Ringo Starr nei film di Sam Mendes sul gruppo The Beatles

Dopo mesi di voci sul casting che hanno infiammato i social media, Mendes ha finalmente rivelato nel 2025 chi avrebbe interpretato i Fab Four: oltre a Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr, anche Paul Mescal come Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon e Joseph Quinn come George Harrison.