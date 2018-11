I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni quinta puntata, stasera su Rai1

Arriva il quinto appuntamento per I bastardi di Pizzofalcone, la serie tv di enorme successo di Rai1: lo show, con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, ha incollato nuovamente davanti allo schermo lunedì scorso 5 milioni e 245mila telespettatori e il 22.7% di share.

La quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone andrà in onda stasera alle 21.10 su Rai 1 e sarà intitolata "Souvenir", tratta dall'omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni: la vittima è un uomo privo di documenti e cellulare. Viene ritrovato in un cantiere della metropolitana. È stato aggredito e percosso. È in coma e viene trasportato all'ospedale senza che nessuno sia riuscito a parlargli. I Bastardi riescono faticosamente a risalire alla sua identità: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Ce n'è abbastanza per una indagine sentimentale fra passato e presente, una appassionante storia d'amore fra Napoli e una malinconica Sorrento fuori stagione.

Tra gli sceneggiatori della fiction c'è Dido Castelli, che ha commentato:

"Ora che conosco Maurizio De Giovanni posso dire due, tre cose che so di lui: ha un pessimo carattere, un gran talento ed è più stakanovista di Stachanov (il suo peggior difetto). Nel condividere questa avventura ci siamo impegnati, azzuffati e divertiti. Ma quello che più conta, e non era affatto scontato, siamo diventati amici. Spero che questa seconda serie rinnovi il successo della prima. Autore, sceneggiatori, attori, tecnici e regista sono sicuramente all'altezza. Io speriamo che me la cavo."

Noi ci rivediamo lunedì con I BASTARDI di PIZZOFALCONE qui to episodio.buona serata!!! Ispettore Lojacono. pic.twitter.com/e1qPEgb3n0 — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 1 novembre 2018