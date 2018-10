I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni quarta puntata, stasera su Rai1

Nuovo appuntamento stasera per I bastardi di Pizzofalcone, la serie tv di enorme successo di Rai1: lo show, con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, ha incollato davanti allo schermo lunedì scorso 5.198.000 telespettatori, pari al 22% di share.

La quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone andrà in onda stasera alle 21.10 su Rai 1 e sarà intitolata "Tango": il cadavere di Roberta De Angelis giace a terra in mezzo alla pista da ballo. La donna è supina, capelli sciolti e sul petto una macchia scura di sangue: un fermacapelli d'argento ha come elsa due ballerini di tango. Se ne sta piantato all'altezza del cuore. Accanto a lei, riversi sul pavimento, dei tulipani gialli e un portafiori. Come un giro di tango questa indagine scava nei meandri della passione. Ma cosa si cela dietro la passione?

La fiction è diretta da Alessandro D'Alatri, che ha commentato:

"La combinazione di collaboratori tecnici sia romani che napoletani è stata un'esperienza artistica e umana tra le più belle che possano capitare a un regista. Non ultimo il fantastico gioco di squadra che si è stabilito tra set, produzione e Rai che mi ha consentito di arrivare fino al risultato finale senza ritardi e contrasti nonostante il grande sacrificio sia fisico che artistico. E' questa per me l'occasione per ringraziare tutti per la meravigliosa e indimenticabile esperienza. Ora la parola al pubblico."

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE programma più visto nell'intera giornata di ieri...che dire...GRAZIE!!!!!! @RaiUno alla prossima settimana. pic.twitter.com/c1UydVdWlg — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 23 ottobre 2018