I Am Groot: James Gunn conferma l'arrivo dei corti nel 2022

James Gunn ha confermato che la serie di cortometraggi I Am Groot arriverà in streaming su Disney+ nel 2022.

Il regista James Gunn ha infatti confermato il periodo previsto per l'arrivo in streaming del progetto rispondendo a un fan online.

L'universo dei Guardiani della Galassia si espanderà prossimamente con uno speciale natalizio, in arrivo il prossimo anno, e con il terzo capitolo della saga le cui riprese sono attualmente in corso.

Il terzo capitolo della saga arriverà nei cinema americani il 5 maggio 2023. Nel cast ci saranno Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Chukwudi Iwuji, Sean Gunn, Karen Gillen e Zoe Saldana.

Tra le new entry ci saranno anche Will Poulter nella parte di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.