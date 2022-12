I 10 migliori film del 2022 secondo Vanity Fair America

Il 2022 sta per volgere al termine e, in un certo senso, ha rappresentato la rinascita dell'industria cinematografica. Le restrizioni sono state via via allentate e i principali festival del settore sono tornati a pieno regime con la presenza del pubblico.

Tempo di classifiche ed è per questo che il critico cinematografico di Vanity Fair America Richard Lawson ha stilato la sua personale classifica dei migliori film del 2022.

1) TAR

2) Non sarai sola

3) Empire of Light

4) Benediction

5) All the Beauty and the Bloodshed

6) Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse

7) One Fine Morning

8) Hit the Road

9) Saint Omer

10) Marcel the Shell with Shoes On

Il primo posto in classifica è occupato da TÁR, film drammatico diretto da Todd Field, con Cate Blanchett e Mark Strong. Al centro della trama c'è l'iconica musicista Lydia, che vive con la compagna Sharon (Nina Hoss) e la loro figlia. La donna si sta preparando per incidere la quinta sinfonia di Gustav Mahler durante un atteso concerto dell'orchestra che ha diretto da un decennio. Lydia ha inoltre pubblicato un'autobiografia, ma la sua vita inizia a sfuggirle di mano quando le vengono rivolte alcune accuse che possono rovinare per sempre la sua carriera.

Seguono Non sarai sola, eccentrico horror a sfondo mistico/storico con Noomi Rapace, e il nuovo film di Sam Mendes, Empire of Light, nostalgico inno al cinema interpretato da Olivia Colman e Colin Firth.