Hunters: il trailer svela la data del debutto su Amazon della serie

Hunters, grazie a un nuovo trailer, ha finalmente una data di uscita su Amazon Prime Video: il 21 febbraio.

Nel video si vede il giovane protagonista interpretato da Logan Lerman che viene "reclutato" da un'organizzazione di cacciatori di nazisti, il cui leader ha il volto di Al Pacino, che hanno la missione di individuare e annientare i nazisti che ora vivono indisturbati negli Stati Uniti, dove sperano di dare vita al Quarto Reich.

Il trailer introduce i personaggi c oinvolti nel racconto e alcuni degli omicidi compiuti in nome della giustizia.

Al centro della trama della serie c'è un gruppo chiamato The Hunters (I Cacciatori) che, nel 1977, a New York hanno scoperto l'esistenza di centinaia di ufficiali nazisti che vivevano negli Stati Uniti e avevano ideato una cospirazione per creare il Quarto Reich. Il gruppo guidato dal personaggio di Al Pacino ha quindi dato il via a una missione sanguinosa per assicurarli alla giustizia e impedire i nuovi progetti che avrebbero potuto portare a un genocidio. Un ragazzo (Logan Lerman), indagando sull'assassinio del nonno, si trova coinvolto con la loro attività.

Lo show è ispirato a eventi realmente accaduti.

Hunters è prodotto da Monkeypaw Productions di Jordan Peele e da Sonar Entertainment, è stata creata da David Weil (Moonfall), che ha partecipato anche come produttore esecutivo e come co-showrunner al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon (American Horror Story) ha diretto il pilot e sarà anche lui produttore esecutivo.

Produttori esecutivi della serie sono anche Win Rosenfeld (The Twilight Zone, Lorena) di Monkeypaw Productions; Nelson McCormick (Prison Break); Tom Lesinski (Mr. Mercedes) di Sonar Entertainment.