Hunters: il nuovo trailer della serie Amazon Prime Video con Al Pacino

Hunters, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, mostra Al Pacino in versione cacciatore di nazisti e debutterà su Amazon Prime Video nel 2020.

Il video condiviso ora online regala qualche anticipazione riguardante i tanti indizi che portano alla scoperta dei militari tedeschi che si nascondono negli Stati Uniti e che cercano di dare vita a un Quarto Reich.

Il trailer mostra il leader dei Cacciatori dare il via alla caccia, condividendo alcune indicazioni agli altri membri del suo team, pronti a tutto pur di porre fine al male.

Al centro della trama della serie, che avrà tra i suoi protagonisti anche Logan Lerman, c'è un gruppo chiamato The Hunters (I Cacciatori) che, nel 1977, a New York hanno scoperto l'esistenza di centinaia di ufficiali nazisti che vivevano negli Stati Uniti e avevano ideato una cospirazione per creare il Quarto Reich. Il gruppo guidato dal personaggio di Al Pacino ha quindi dato il via a una missione sanguinosa per assicurarli alla giustizia e impedire i nuovi progetti che avrebbero potuto portare a un genocidio. Un ragazzo (Lerman), indagando sull'assassinio del nonno, si trova coinvolto con la loro attività.

Lo show è ispirato a eventi realmente accaduti.

Ecco il teaser poster:

Hunters: il teaser poster della serie

Hunters è prodotto da Monkeypaw Productions di Jordan Peele e da Sonar Entertainment, è stata creata da David Weil (Moonfall), che ha partecipato anche come produttore esecutivo e come co-showrunner al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon (American Horror Story) dirigerà il pilot e sarà anche lui produttore esecutivo.

Produttori esecutivi della serie sono anche Win Rosenfeld (The Twilight Zone, Lorena) di Monkeypaw Productions; Nelson McCormick (Prison Break); Tom Lesinski (Mr. Mercedes) di Sonar Entertainment. La serie debutterà nel 2020 sulla piattaforma di Amazon Prime Video.