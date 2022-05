Hunger Games: Tom Blyth sarà Coriolanus Snow nel film prequel

Il film prequel di Hunger Games, La Ballata dell'usignolo e del serpente, ha trovato il suo protagonista: Tom Blyth sarà infatti l'interprete di Coriolanus Snow.

L'attore è attualmente il protagonista della serie Billy the Kid, progetto realizzato per l'emittente americana Epix.

La storia raccontata in Hunger Games: the Ballad of Songbirds and snakes è ambientata 64 anni prima della trilogia originale.

Coriolanus Snow, il ruolo affidato a Tom Blyth, nel racconto ha solo 18 anni e tra le pagine del libro di Suzanne Collins alla base del film si scopre qualche dettaglio degli eventi che lo porteranno successivamente a diventare lo spietato presidente di Panem, intepretato sul grande schermo da Donald Sutherland.

Il regista Francis Lawrence ha dichiarato: "Coriolanus Snow è molte cose: un sopravvissuto, un amico leale, un tagliagole, un ragazzo che si innamora in fretta e un giovane ambizioso. L'approccio di Tom al personaggio ci ha mostrato tutte le complesse ambiguità di questo ragazzo mentre si trasforma nel tiranno che diventerà".

La produttrice Nina Jacobson ha aggiunto: "L'interpretazione di Tom soddisferà e farà a pezzi tutto quello che pensate di conoscere su Coriolanus Snow; è un incredibile talento che mostrerà perché Snow finisce sempre in cima".

Erin Westerman, presidente di Lionsgate, ha sottolineato: "Tom Blyth è un'esplosiva star emergente la cui presente ipnotizzante e carismatica lo rende un attore entusiasmante e perfetto per questo ruolo da protagonista".