Tom Blyth e Russell Tovey saranno i protagonisti di Plainclothes, film ispirato a una storia vera

Tom Blyth e Russell Tovey saranno i protagonisti di Plainclothes, un nuovo film scritto e diretto da Carmen Emmi.

Le riprese si svolgeranno a Syracuse, New York, e il progetto sarà prodotto da Page 1 Entertainment e Lorton Entertainment.

Di cosa parlerà il film

Plainclothes sarà ambientato negli anni '90 e si ispira a fatti realmente accaduti, seguendo un agente sotto copertura che riceve il compito di incastrare e arrestare uomini gay, ritrovandosi però alle prese con l'attrazione che prova nei confronti con uno dei suoi obiettivi.

Tom Blyth è stato recentemente protagonista di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente con il ruolo di Coriolanus Snow ed è la star della serie Billy the Kid. Russell Tovey è invece tra gli interpreti di Feud ed è stato nominato nel 2020 a un Critics' Choice Award per la sua interpretazione in Years and Years.

I produttori Colby Cote e Arthur Landon hanno dichiarato: "Carmen Emmi è uno di quei talenti unici che meritano davvero una piattaforma per il suo genio creativo. Plainclothes è una storia emozionante che parla di conflitti interiori, famiglia e delle complessità dell'identità sessuale in contrasto con le aspettative della società e personali. Siamo entusiasti nel portare la sua prima sceneggiatura in vita con questo cast incredibile".