Watch Dogs: Tom Blyth, star di Hunger Games, nel cast del film tratto dal videogioco

Tom Blyth, recentemente star del film prequel di Hunger Games sulla giovinezza di Coriolanus Snow, sarà protagonista del film Watch Dogs, tratto dal videogioco di UbiSoft.

Il progetto sarà diretto dal regista francese Mathieu Turi e verrà prodotto da New Regency.

I primi protagonisti del film

La sceneggiatura di Watch Dogs è stata firmata da Christie LeBlanc e Victoria Bata ha successivamente compiuto delle revisioni.

Accanto a Tom Blyth reciterà inoltre l'attrice Sophie Wilde, anche se per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi che interpreteranno sul grande schermo.

Blyth, dopo Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, sarà protagonista sugli schermi con la seconda stagione della serie Billy the Kid e con i film Plainclothes, e Addio alle armi, l'adattamento cinematografico del capolavoro di Ernest Hemingway diretto da Michael Winterbottom.

Blyth nel film di Hunger Games

Cosa racconta il videogioco

Watch Dogs porta i giocatori nel mondo degli hacker che usano la tecnologia per combattere delle forze che controllano le principali città in varie parti del mondo.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il gioco è ambientato nella versione fittizia di alcune città reali, in vari periodi temporali, e al centro della trama ci sono alcuni hacker che, pur avendo obiettivi differenti, si ritrovano coinvolti nel mondo criminali della propria città, affrontando società corrotte, boss criminali e altri hacker che sfruttano il ctOS (central Operating System), un network che mette in connessione ogni device elettronico in una città in un unico sistema e contiene le informazioni personali della maggior parte dei cittadini.

Il videogame prodotto da Ubisoft può contare su oltre 50 milioni di utenti, conquistati dall'esperienza elettrizzante e coinvolgente proposta, che ha dato vita anche a romanzi e fumetti.