Hunger Games: Sunrise of the Reaping, Emma Thompson in lizza per un ruolo chiave

In base alle ultime indiscrezioni circolate online, Emma Thompson sarebbe in trattativa per interpretare Drusilla Sickle in Hunger Games: Sunrise of the Reaping.

L'attrice due volte premio Oscar potrebbe essere scelta per un ruolo chiave all'interno della trama del nuovo film prequel basato sulla saga letteraria scritta da Suzanne Collins.

Il ruolo che potrebbe interpretare Emma Thompson in Sunrise of the Reaping

Emma Thompson potrebbe essere scelta per interpretare Drusilla, un'accompagnatrice di Capitol City che si reca nel Distretto 12 per presiedere la Mietitura sin dalla 25ma edizione degli Hunger Games.

Emma Thompson in una scena di Bridget Jones - Un amore di ragazzo

La descrizione del personaggio è raccontata nel romanzo appena pubblicato, Sunrise of the Reaping. Nel romanzo, Drusilla viene descritta come una figura distaccata e priva di empatia, pronta a scontrarsi frequentemente con altri personaggi della saga.

Il programma di lavoro e il casting di Hunger Games: Sunrise of the Reaping

Inizieranno a luglio in Germania le riprese del prequel di Hunger Games, come annunciato al CinemaCon di Las Vegas da Lionsgate. Francis Lawrence tornerà dietro la macchina da presa, con Billy Ray alla sceneggiatura, Brad Simpson e Nina Jacobson alla produzione.

Attualmente sono in corso i casting per alcuni dei personaggi principali della saga come Maysilee Plutarch, Effie, Caesar e il presidente Snow. Tra i vari rumor spiccano quelli che riguardano Ralph Fiennes come possibile candidato per il ruolo di Snow, e Kieran Culkin, fresco di Oscar, per il ruolo di Caesar Flickman.

Kieran Culkin ritira l'Oscar 2025 per A Real Pain

Jesse Plemons avrebbe invece ricevuto una importante offerta per ricoprire il ruolo di Plutarch Heavensbee. Si tratta al momento soltanto di indiscrezioni e queste ipotesi non sono state al momento ancora confermate. Nelle prossime settimane dovrebbero essere resi noti nuovi annunci sul casting del prequel Hunger Games: Sunrise of the Reaping.