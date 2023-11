Hunger Games, il regista della saga: 'Il talento di Jennifer Lawrence infastidiva alcuni attori'

Francis Lawrence è tornato a parlare dei film di Hunger Games con protagonista Jennifer Lawrence sostenendo che il talento dell'attrice avesse infastidito alcuni dei suoi colleghi.

Il filmmaker ha condiviso l'aneddoto durante un episodio del podcast condotto da Josh Horowitz realizzato per promuovere il prequel Ballata dell'usignolo e del serpente.

Una capacità che ha suscitato qualche invidia

Hunger Games: un primo piano di Jennifer Lawrence

Il regista Francis Lawrence ha parlato di come Jennifer Lawrence riuscisse ad affrontare senza problemi i momenti più intensi di Hunger Games: "Sa al 100% accendere e spegnere l'emotività. E penso, considerando che ho girato quattro film con lei di cui Red Sparrow è stato l'ultimo, che le scene più dure siano diventate più difficili per lei. Ma in quel caso penso avesse 21 anni ed era in grado di passare da una situazione all'altra come se avesse un interruttore".

Il filmmaker ha quindi svelato: "Penso che questa cosa facesse impazzire altri attori, non questo gruppo, ma degli altri. Perché per lei era così semplice e quello faceva dare di matto ad alcune persone perché poteva scherzare, ridere ed essere realmente sciocca e poi dicevi 'azione!' e diventava totalmente presente. Si tratta di una cosa realmente fantastica da vedere, è davvero incredibile".

Lawrence, successivamente, ha sottolineato: "Non era Philip Seymour Hoffman, perché aveva abbastanza esperienza. Ci sono alcuni attori nei film Il Canto della rivolta. Non dirò i loro nomi perché mi piacciono. Jen è una persona così divertente con cui trascorrere il tempo e scherza realmente con tutti. Penso che invece alcune persone amino rimanere in silenzio e pensare a cosa stanno facendo".

Jennifer Lawrence, prima di interpretare Katniss Everdeen nella saga, aveva già ottenuto una nomination agli Oscar in occasione di Un gelido inverno.