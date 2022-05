Hunger Games: Rachel Zegler protagonista del film prequel

L'attrice Rachel Zegler ha ottenuto il ruolo di Lucy Gray Bird nel film prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Il film prequel di Hunger Games ha trovato la sua protagonista femminile: Rachel Zegler interpreterà infatti Lucy Gray Bird nel film The Ballad of Songbird (La Ballata dell'usignolo e del serpente).

Il progetto si ispira al romanzo scritto da Suzanne Collins e sarà dedicato alla giovinezza di Coriolanus Snow.

Rachel Zegler, già star di West Side Story e Biancaneve, aveva condiviso un messaggio in codice per annunciare il casting in The Ballad of Songbirds and Snakes e alcuni fan avevano indovinato la parte che le era stata assegnata. A interpretare Coriolanus Snow, futuro dittatore di Panem, sarà Tom Blyth (The Gilded Age).

Nel film il protagonista ha 18 anni e diventa il mentore di Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12, durante la decima edizione degli Hunger Games. Tra le pagine la giovane dimostra il suo talento come cantante e affascina gli spettatori degli spietati giochi e lo stesso Snow.

Il regista Francis Lawrence ha dichiarato: "Come tutti, quando ho visto per la prima volta Rachel Zegler in West Side Story sapevo che stavo guardando una star che dominerà lo schermo per una generazione. Lucy Gray è perfetta per lei come attrice: il personaggio è coraggioso, indipendente, e determinato, ma anche vulnerabile, emotivo e amorevole. Rachel renderà questo personaggio indimenticabile".

Le riprese del film, scritto da Michael Lesslie, inizieranno entro la fine dell'anno in vista di un debutto nelle sale previsto per il 17 novembre 2023.