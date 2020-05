Hunger Games, Jennifer Lawrence: troppe parolacce sul set del film

A causa del suo linguaggio scurrile i co-protagonisti di Jennifer Lawrence hanno portato sul set di Hunger Games un barattolo delle parolacce e hanno costretto l'attrice a metterci dentro un dollaro per ogni imprecazione pronunciata durante le riprese. Una fonte anonima di The Sun ha dichiarato: "Jen bestemmia come un marinaio. È fantastico, è così facile farle perdere le staffe. Il cast ha preparato un barattolo delle parolacce per lei: ha perso un sacco di soldi ma neanche questo l'ha fermata."

Il suo co-protagonista di X-Men, Michael Fassbender, ha recentemente rivelato: "Le sue performance sono molto intelligenti ed incredibilmente logiche e questo avviene per merito delle sue naturali capacità intuitive... Oh, dimenticavo, non fa altro che dire parolacce!"

Intervistata da Conan O'Brien la stessa Jennifer Lawrence ha dichiarato: "Io non la sapevo questa cosa, non ci avevo davvero mai fatto caso, lo scopro soltanto adesso." L'attrice Hollywoodiana ha poi confermato la diceria a proposito del set di Hunger Games ed ha concluso l'intervista cercando di imprecare il maggior numero di volte in trenta secondi, ottenendo 100 dollari per ogni singola parolaccia pronunciata. L'intervistatore, stupito forse dalle sue abilità, ha deciso di donare 10.000 dollari ad un ente di beneficenza di sua scelta. A proposito di altri aneddoti sul film, qui potete leggere altre cose che non sapete su Hunger Games.