Hunger Games: Jason Schwartzman nel cast del film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes

The Ballad of Songbirds and Snakes, il film prequel della saga di Hunger Games, avrà tra i suoi protagonisti Jason Schwartzman.

Il film prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Jason Schwartzman. Il progetto tratto dal romanzo di Suzanne Collins avrà come star Tom Blyth nella parte di Coriolanus Snow, di cui si mostrerà la giovinezza.

Nel film The Ballad of Songbirds and Snakes si racconterà quello che accade al futuro tiranno di Panem quando ha 18 anni e riceve il compito di essere il mentore di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12, durante la decima edizione degli Hunger Games. Dopo che la giovane attira l'attenzione di tutti cantando durante la cerimonia in cui è stata scelta, Snow pensa di poter sfruttare questo elemento a suo favore. La loro collaborazione per sopravvivere porterà poi a nuove rivelazioni.

Jason Schwartzman avrà la parte di Lucretius "Lucky" Flickerman, il conduttore della decima edizione degli Hunger Games e antenato di Caesar Flickerman, futura voce di Panem.

Alla regia del film ci sarà Francis Lawrence, già regista di altri capitoli della saga cinematografica con star Jennifer Lawrence.

L'atteso film arriverà nei cinema il 17 novembre 2023 e nel cast ci saranno anche Josh Andrés Rivera, Hunter Schafer, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Aamer Husain, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples e Hiroki Berrecloth.