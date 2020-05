Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1: stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 è il film in onda stasera su Italia 1 alle 21:30. Sequel del film del 2013 Hunger Games: La ragazza di fuoco, è il terzo capitolo della saga cinematografica ispirata ai romanzi di Suzanne Collins ambientati in un futuro post apocalittico.

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) si trova ora nel Distretto 13 dopo aver annientato i giochi per sempre. Sotto la guida della Presidente Coin e i consigli dei suoi fidati amici, Katniss spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza.

Il film, che in realtà è solo la prima parte del capitolo conclusivo della saga - tratto dal romanzo Il canto della rivolta -, è stato il secondo miglior incasso della serie Hunger Games con i suoi oltre 700 milioni di dollari al botteghino, secondo soltanto a La ragazza di fuoco.

Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1 è dedicato a Philip Seymour Hoffman, interprete di Plutarch Heavensbee, scomparso una settimana prima dell'uscita in sala.