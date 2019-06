Hunger Games, esce il prequel ufficiale: sarà ambientato anni prima di Katniss Everdeen

Ai fan di Hunger Games: è in arrivo un prequel che ha già data di uscita e ambientazione ben definite. Ad annunciare l'arrivo del nuovo romanzo di Suzanne Collins è stata la casa editrice Scholastic con un tweet!

Tutto è pronto per il ritorno dalle parti di Panem: il 19 maggio 2020, a meno di ritardi non prevedibili in anticipo, sarà pubblicato il romanzo prequel di Hunger Games, sarà ambientato 64 anni prima rispetto alla nascita di Katniss Everdeen, il personaggio che nei film è stato interpretato da Jennifer Lawrence.

Il romanzo al momento non ha un titolo ma Suzanne Collins ha già consegnati all'Associated Press. una sorta di trama: "I fatti del romanzo prequel si svolgeranno nei giorni bui dopo una rivolta fallita a Panem. Il periodo di ricostruzione, a 10 anni dalla guerra, fornisce ai personaggi un momento di riflessione per affrontare domande esistenziali, per definire i propri pensieri sull'umanità. Con questo libro vorrei esplorare la natura più profonda degli esseri umani, cosa percepiamo necessario e cosa no per la nostra sopravvivenza sulla Terra".

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp — Scholastic (@Scholastic) 17 giugno 2019

Naturalmente nel nuovo libro non comparirà Katniss. La Scholastic ha rifiutato di divulgare ulteriori dettagli sul contenuto del romanzo, nè ha anticipato nomi o caratteristiche dei nuovi personaggi, la sola nota ufficiale recita: "Suzanne Collins è maestra nel combinare una narrazione brillante, la costruzione di nuovi mondi, la suspense con commenti socialmente impegnati. Siamo assolutamente entusiasti, sia come lettori che come editori, di presentare ai fan della serie, ma anche al pubblico che ancora non conosce le sue storie, una prospettiva completamente nuova su quello che è ormai un classico moderno". I 4 film tratti dalla serie Hunger Games sono stati portati sul grande schermo dalla Lionsgate e sembra che la casa di produzione sia già in contatto con la Collins per discutere dell'adattamento cinematografico del romanzo prequel.