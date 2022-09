Hunger Games: Ballata Dell'Usignolo e del serpente, Fionnula Flanagan tra i nuovi arrivi nel cast

Gli ultimi arrivi nel cast di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente ci sarà anche Fionnula Flanagan, nominata a un premio Tony.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso con la regia di Francis Lawrence.

Fionnula Flanagan avrà in Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente il ruolo della nonna di Coriolanus Snow, il protagonista interpretato da Tom Blyth. Il film mostrerà il futuro presidente di Panem quando ha solo 18 anni e rappresenta l'ultima speranza della sua famiglia, la cui posizione sociale è in declino dopo il conflitto.

La decima edizione degli Hunger Games sta per iniziare e Coriolanus si ritrova a essere il mentore di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12.

Isobel Jesper Jones avrà il ruolo di Mayfair Lipp, figlia del sindaco del Distretto 12.

Flora Li Thiemann sarà Livia Carden, mentore di un tributo del Distretto 1. I nomadi del Distretto 12 saranno interpretati da: Honor Gillies che sarà Barb Azure, Eike Onyambu che sarà Tam Amber, e Konstantin Taffet con la parte di Clerk Carmine.

Burn Gorman avrà poi la parte del Comandante Hoff, Scott Folan sarà Beanpole, Carl Spencer interpreterà Smiley, mentre Michael Greco e Daniela Grubert saranno Strabo Plinth e Mrs. Plinth, i benestanti genitori di Sejanus Plinth, il miglior amico di Coriolanus.

Hunger Games: 5 cose che (forse) non sapete sulla saga con Jennifer Lawrence

La sinossi anticipa: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

Tra gli interpreti già annunciati ci sono, oltre ai protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler, anche Hunter Schafer, Viola Davis, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.