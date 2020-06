Hulk: il film con Jennifer Connelly ed Eric Bana stasera sul canale 20 di Mediaset

Hulk torna stasera in Tv sul canale 20 di Mediaset, alle 21:05, in una delle sue versioni purtroppo di minor successo: quella diretta nel 2003 da Ang Lee, con Jennifer Connelly ed Eric Bana.

In seguito ad un incidente in laboratorio, letale per qualsiasi essere umano, lo scienziato Bruce Banner acquisisce poteri straordinari che lo portano a trasformarsi in un mostro verde ogniqualvolta non riesce a controllare la sua ira. In realtà dietro alla strana trasformazione c'è il padre David (Nick Nolte), biologo a sua volta, che, ostacolato nei suoi esperimenti dal Maggiore Ross (padre di Betty, collega di David e sua ex fidanzata, interpretata da Jennifer Connelly), aveva tempo prima avviato le sperimentazioni su sé stesso, trasmettendo così le mutazioni del suo DNA al figlio.

Eric Bana e Jennifer Connelly in 'Hulk'

Se Ang Lee è un regista insolito per un cinecomic tratto direttamente dai fumetti Marvel, altrettanto insolito è il film che ne vien fuori, un "successo" talmente tiepido da convincere i produttori, 5 anni dopo, a riportare sullo schermo il mostro verde non con un sequel, quasi naturale in questi casi, ma con un reboot: via Eric Bana ed ecco L'incredibile Hulk, con Edward Norton nel ruolo di Bruce Banner (che 4 anni dopo passerà definitivamente sulle spalle di Mark Ruffalo, almeno fino ad Avengers: Endgame).