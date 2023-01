Hulk, Josh Lucas torna sul flop di Ang Lee: "Ha spinto la tecnologia a evolversi"

L'attore è tornato a parlare del film su Hulk diretto da Ang Lee e di come il regista taiwanese abbia spinto la tecnologia in avanti.

Nel corso di una recente intervista concessa a The Playlist, realizzata nel corso della promozione di Yellowstone, Josh Lucas è tornato a parlare del fallimentare film su Hulk realizzato da Ang Lee.

L'attore non ha difeso esplicitamente il film, anche perché nonostante sia stato un flop commerciale, è stato molto riconsiderato negli anni dalla critica, ma ha parlato del perché è stato realizzato in quel modo, indicando i problemi con la tecnologia dell'epoca come causa principale.

"Penso che la tecnologia si sia evoluta e [Ang Lee è] una delle persone che ha spinto la tecnologia ad evolversi. So che ha spinto il team di persone che si occupava della CGI di Hulk a realizzare qualcosa che, tecnicamente, forse non era ancora in grado di raggiungere il livello che lui voleva. Quindi credo che fosse molto frustrato per non essere riuscito a realizzare quello che voleva e che aveva in mente".

In difesa del primo Hulk: perché dovremmo apprezzare il film di Ang Lee

In passato, Lucas si è sempre dichiarato un estimatore di Lee e lo ha addirittura definito uno dei migliori registi in circolazione. In particolare, ha fatto riferimento a Vita di Pi e a come la tecnologia di Hulk sia stata una sorta di laboratorio per il modo in cui il regista ha messo alla prova gli artisti dei VFX. Mentre il montaggio di Hulk è stato criticato per la sua rozza riproduzione delle tavole dei fumetti, Lucas ha lodato la decisione e ha notato che la maggior parte dei film tratti da fumetti oggi non emula questo stile.