Hulk, Eric Bana non è interessato a tornare nel MCU: 'Non mi ci vedo'

In quest'ultima fase del Marvel Cinematic Universe abbiamo visto verificarsi diversi ritorni di personaggi storici, ma interrogato sulla questione, Eric Bana non sembra interessato a riprendere nuovamente i panni di Hulk per i Marvel Studios.

Diretto da Ang Lee e uscito nel 2003, il film originale di Hulk ha introdotto Eric Bana nel ruolo di Bruce Banner. Il film standalone è arrivato circa cinque anni prima del lancio del MCU e, dato che non ha mai avuto un sequel, è stata l'unica apparizione di Bana nel ruolo.

Hulk raccontava la storia di Bruce Banner, un ricercatore di genetica che si trasforma in un grande mostro dalla pelle verde ogni volta che viene provocato. Oltre a Bana nel ruolo del protagonista, il film era interpretato da Sam Elliott nel ruolo di Thunderbolt Ross, Jennifer Connelly nel ruolo di Betty Ross e Nick Nolte nel ruolo del padre di Bruce, David Banner. Anche Stan Lee fa un cameo, così come l'attore originale de L'incredibile Hulk, Lou Ferrigno; i due interpretano delle guardie di sicurezza.

Secondo ComicBook.com, Bana ha recentemente parlato del film durante un'intervista per il podcast Fifi, Fev & Nick for Breakfast. Ha poi dato una risposta scoraggiante quando gli è stato chiesto della possibilità di tornare nei panni di Hulk in un film del MCU in stile Spider-Man: No Way Home dove il suo Bruce Banner apparirebbe al fianco di quelli interpretati da Edward Norton e Mark Ruffalo nel MCU.

"Non riesco a vederlo. Non mi ci vedo", ha dichiarato senza mezzi termini Bana. Quando è stato fatto notare all'attore che ha ancora il fisico necessario per tornare a interpretare il ruolo in modo convincente, ha risposto scherzando: "Beh... è tutto in CGI. Non ne hai davvero bisogno. Si possono aggiungere un sacco di steroidi".

Hulk, Eric Bana: "Non ho mai pensato alla possibilità di interpretare nuovamente Bruce Banner"

Inizialmente erano iniziate delle discussioni su un eventuale sequel di Hulk, ma alla fine Marvel optò per un reboot, che si tradusse ne L'incredibile Hulk del 2008 con Norton.