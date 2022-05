Eric Bana torna a essere diretto da Robert Connolly in Force of Nature

Eric Bana tornerà a essere diretto da Robert Connolly in Force of Nature, pellicola ambientata sulle montagne australiane dello stato di Victoria.

La star Eric Bana e il regista Robert Connolly si riuniranno per un poliziesco basato sul romanzo Force of Nature, ambientato nella selvaggia natura australiana.

Connolly e Bana avevano già collaborato nel film di successo australiano Chi È Senza Peccato - The Dry che, come Force of Nature, è stato adattato da un romanzo di Jane Harper. Hanno anche lavorato insieme a Blueback, una celebrazione del mondo naturale adatta alle famiglie tratta da un romanzo di Tim Winton.

Force of Nature vede cinque donne prendere parte a un ritiro escursionistico aziendale, ma solo quattro di loro riescono a fare ritorno. Gli agenti federali Erik Falk (Jeremy Lindsay-Taylor) e Carmen Cooper (Jacqueline McKenzie) si addentrano nelle catene montuose vittoriane per indagare, nella speranza di trovare il loro informatore ancora vivo.

La produzione è attualmente in corso e si svolgerà interamente all'interno dello stato del Victoria, principalmente nei Dandenong Ranges, nella Yarra Valley e negli Otways. Fanno parte del cast Deborra-Lee Furness nei panni di Jill Bailey, Robin McLeavy in quelli di Lauren, Sisi Stringer è Beth, Lucy Ansell è Bree, Richard Roxburgh interpreta Daniel Bailey, Tony Briggs è Ian Chase e Kenneth Radley è il Sergente King.

Il film è una produzione di Made Up Stories in associazione con Arenamedia di Connolly e Pick Up Truck Pictures di Bana. Ha ricevuto un importante investimento di produzione da Screen Australia in associazione con VicScreen ed è stato inoltre finanziato con il supporto di Soundfirm e Blue Post.

I produttori sono Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky di Made Up Stories. Eric Bana produce per Pick Up Truck Pictures e Connolly per Arenamedia. Ricci Swart, Andrew Myer, Robert Patterson, Joel Pearlman e Edwina Waddy sono i produttori esecutivi.