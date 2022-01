Kiernan Shipka ed Eric Bana star del thriller Berlin Nobody, prodotto da Ridley Scott

Kiernan Shipka affiancherà Eric Bana nel cast del film Berlin Nobody, un nuovo film che verrà prodotto da Ridley Scott.

Le riprese si svolgeranno a partire da settembre nella città di Berlino, come suggerisce il titolo del progetto.

Al centro della trama ci sarà uno psicologo americano, Ben Monroe (Eric Bana), che inizia a indagare su una setta locale legata a un evento disturbante. Mentre l'uomo si immerge totalmente nel suo lavoro, la sua figlia ribelle teenager, Mazzy (Kiernan Shipka), si avvicina a un misterioso ragazzo che la introduce al mondo nascosto delle feste che si svolgono ogni sera in città. Berlin Nobody mostrerà come questi due mondi finiranno per intrecciarsi: Mazzy sarà in grave pericolo e Ben dovrà correre contro il tempo per salvarla.

Ridley Scott sarà coinvolto come produttore tramite la sua Scott Free, in collaborazione con Augenschein, Maximilian Leo e Georgina Pope.

Il regista ha dichiarato: "Sono deliziato nel lavorare con i nostri amici e partner di Augenschein e Protagonist a questo thriller fantastico ambientato nella grandiosa città di Berlino. Non potremmo essere più eccitati nel portare in vita questa storia senza tempo. Sono inoltre elettrizzato nel collaborare di nuovo con Eric Bana e la meravigliosa Kiernan Shipka. Scott Free si impegna a realizzare film coraggiosi e originali e non potrebbe esserci un esempio migliore di tutto questo rispetto a Berlin Nobody".

Jordan Scott sarà sceneggiatore e regista del film ispirato al romanzo di Nicholas Hogg intitolato Tokyo.