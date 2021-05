Hugo Cabret: stasera su Rai Movie il film premio Oscar diretto da Martin Scorsese

Una domenica all'insegna della magia, stasera su Rai Movie alle 21:10, grazie a Hugo Cabret, il film diretto da Martin Scorsese nel 2011 con protagonisti due piccoli Asa Butterfield e Chloë Grace Moretz, e ancora Ben Kingsley, Christopher Lee, Sacha Baron Cohen, Helen McCrory e Jude Law.

Jude Law con Asa Butterfield in una scena di Hugo Cabret 3D

Hugo Cabret (Asa Butterfield) è un orfano dodicenne che vive nascosto in una stazione ferroviaria della Parigi degli Anni Trenta. Quando muore anche lo zio, manutentore degli orologi della stazione, il ragazzo è costretto a rubare ciò che gli serve per sopravvivere. Di suo padre gli è rimasto un robot giocattolo trovato nella soffitta di un museo, dimenticato chissà per quanto tempo e miracolosamente sfuggito all'incendio nel quale l'uomo ha perso la vita. Tra l'automa da riparare e Hugo s'instaura così un rapporto speciale, una relazione dai risvolti misteriosi che sembra metterlo in contatto con l'anima del papà.

Tratto dal romanzo La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick, Hugo Cabret è il primo film in 3D girato da Martin Scorsese.

Ritenuto da molti l'opera più personale del regista italo-americano, il film ha ottenuto 11 nomination nella notte degli Oscar 2012, vincendo ben 5 premi (Miglior sonoro, Migliori effetti speciali, Migliore montaggio sonoro, Migliore fotografia, Migliore scenografia).