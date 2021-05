Hugo Cabret: la strana foto che fece pensare ad un cameo di Johnny Depp

Una strana foto, pubblicata durante le riprese di Hugo Cabret, fece pensare ad un cameo di Johnny Depp e i fan si scatenarono online tentando di capire quale personaggio sarebbe stato interpretato dall'amato attore hollywoodiano che figurava già come produttore della pellicola assieme a Martin Scorsese, Tim Headington e Graham King.

Una foto dal set di Hugo Cabret

In seguito alla pubblicazione della foto Josh Tyler, un giornalista di CinemaBlend, scrisse un articolo a proposito della suddetta immagine: "La scorsa settimana tutti sostenevano che la foto mostrasse Depp in costume sul set; beh, aveva senso presumere che apparisse segretamente nel film. Ci sbagliavamo. Noi e tutti gli altri."

"Ora possiamo confermare che quello della foto non è l'interprete di Jack Sparrow, ne abbiamo parlato con la Paramount oggi e ci hanno informato che non è affatto Johnny Depp, è semplicemente un ragazzo a caso con i baffi. Nessuno per ora sa se la star hollywoodiana sia effettivamente apparsa o meno nel film ma esclusa questa immagine non ci sono altre prove." Concluse Tyler.

Martin Scorsese sul set di Hugo Cabret

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 93% sulla base di 227 recensioni, con una valutazione media di 8,3 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Hugo Cabret è una fantasia stravagante ed elegante con un'innocenza che manca in molti film per bambini moderni e che emana un amore sfacciato per la magia del cinema."