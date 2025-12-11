Hugh Laurie torna in tv accanto ad Amy Poehler nella serie Dig

Hugh Laurie, che ha ottenuto la popolarità internazionale grazie alla serie Dr House, tornerà sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista in Dig, un nuovo progetto prodotto per Peacock.

Lo show si basa sul romanzo intitolato Excavation, scritto da Kate Myers, e nel cast ci sarà anche Amy Poehler.

Cosa racconterà Dig

Al centro della trama di Dig ci saranno quattro donne che lavorano in un sito archeologico in Grecia e si trovano in situazioni molte diverse. Quando il team scopre un segreto tenuto sepolto a lungo che potrebbe far riscrivere la storia, le protagoniste si trovano al centro di una cospirazione internazionale ad alto rischio.

Chance: una foto del protagonista Hugh Laurie

Negli episodi Hugh Laurie avrà la parte di Neville, un professore britannico che ama davvero l'archeologia e cerca di mantenere le tradizioni della sua professione, ormai morente. L'uomo si considera un mentore per chiunque lavori agli scavi.

Amy Poehler collaborerà nuovamente con Mike Schur, co-creatore di Parks and Recreation, e ha scritto con lui lo script del pilot. J. Philbin (Only Murders in the Building) sarà coinvolto come autore della serie. I tre saranno coinvolti anche come produttori insieme a Morgan Sackett, al regista Dean Holland, Dave Becky e David Miner di 3 Arts, Sharon Jackson di Ocean Avenue, e Kate Arend e Jordan Grief di Paper Kite.

I recenti progetti dell'attore

Hugh Laurie è stato protagonista di show come Dr House, The Night Manager, Chance, Veep e Avenue 5.

Grazie alle sue interpretazioni ha ottenuto 10 nomination agli Emmy, ha vinto tre Golden Globes e due SAG Awards.

Tra i suoi progetti più recenti c'è la serie The Wanted Man per Apple TV e un ruolo nella terza stagione di Teheran.

Negli ultimi mesi, inoltre, l'attore ha dato voce al Professor Silente nella nuova versione della saga di Harry Potter realizzata per Audible.