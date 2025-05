Hugh Laurie torna in tv come protagonista della serie The Wanted Man

Apple TV+ ha annunciato la produzione della serie The Wanted Man, un progetto creato da George Kay che avrà come star Hugh Laurie.

Hugh Laurie, star di show come Dr. House e The Night Manager, tornerà protagonista di una serie tv in occasione di The Wanted Man.

Il progetto è stato ideato da George Kay, già tra gli autori di Hijack, e verrà prodotto per Apple TV+ da New Pictures e Observatory Pictures.

I primi dettagli della serie

Nel cast di The Wanted Man, oltre a Hugh Laurie, ci saranno anche Thandiwe Newton (Westworld), Fionn Whitehead (Dunkirk), Gina McKee (My Policeman), Hazel Doupe (Say Nothing), Elliott Heffernan (Blitz), e Stephen Dillane (Game of Thrones).

Kay ha creato, scritto e prodotto la serie che racconterà l'ascesa e la fine di Felix Carmichael (Laurie), a capo del gruppo criminale britannico conosciuto come The Capital.

Una foto di Laurie

Carmichael, dopo essere stato intoccabile per venti anni, viene finalmente arrestato, ma mentre si trova nella famosa prigione Staplehurst, diventa chiaro che è stato tradito da qualcuno del suo gruppo. Mentre il traditore cerca di smantellare l'impero che ha costruito, Carmichael deve rischiare tutto con un'audace evasione. Disposto a tutto pur di vendicarsi, Felix sarà di nuovo un ricercato se riuscirà nella sua impresa.

Newton e Heffernan dovrebbero avere il ruolo di una madre single e suo figlio, mentre McKee dovrebbe interpretare la moglie di Felix e Dillane avere la parte del fratello maggiore del protagonista.

Kay sarà impegnato anche come showrunner di The Wanted Man in collaborazione con Willow Grylls (The Missing) e Matt Sandford (The Long Shadow). Alla regia delle puntate c'è Jakob Verbruggen (The Fall).