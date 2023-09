Hugh Jackman sulla separazione da Deborra-Lee Furness: 'Si tratta di un momento molto difficile'

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web la notizia della separazione tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness dopo ben 27 anni di matrimonio. La coppia ha rilasciato un breve comunicato in cui sottolineava l'importanza della famiglia, ma a parlare per la prima volta in pubblico è stato proprio l'attore australiano. Incalzato da un cameraman per le strade di New York City, ecco cosa ha dichiarato:

"Si tratta di un momento molto difficile e non mi va di parlarne in mezzo alla strada, ma apprezzo il fatto che ti sia preoccupato per me". All'attore è stato chiesto anche un aggiornamento sullo sviluppo di Deadpool 3, in pausa per via dello sciopero SAG-AFTRA: "Non posso dirlo fino a quando non torno al lavoro".

Hugh e Deb si erano incontrati sul set della serie Corelli nel 1995 e si erano innamorati subito, sposandosi meno di un anno dopo. L'ormai ex coppia ha due figli, Oscar e Ava, di 23 e 18 anni.

I dieci migliori film di Hugh Jackman

Deadpool 3, il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Il suo addio al mondo degli X-Men sembrava certo dopo Logan, film del 2017 diretto da James Mangold, ma Hugh Jackman non ce l'ha fatta ad appendere gli stivali al chiodo. tornerà nei panni del celebre mutante in Deadpool 3, ma questa volta indosserà per la prima volta sul grande schermo l'iconico costume giallo dei fumetti Marvel.

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcuni fan che conoscono in modo accurato i fumetti Marvel, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe, modificando però gli eventi presenti tra le pagine dei fumetti per adattarsi alla realtà legata agli adattamenti cinematografici.