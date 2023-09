Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness annunciano la separazione dopo 27 anni di matrimonio

Hugh Jackman e sua moglie Deborra-Lee Furness hanno annunciato la separazione dopo 27 anni di matrimonio.

La coppia ha rilasciato un comunicato al magazine People in cui spiega la situazione e sottolinea l'importanza della famiglia.

Il comunicato della coppia

La dichiarazione di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness sostiene: "Siamo stati benedetti nel condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite". Il comunicato prosegue: "Questa è l'unica dichiarazione che faremo".

La coppia ha due figli, Oscar e Ava, di 23 e 18 anni.

Un grande amore

Hugh e Deb si erano incontrati sul set della serie Corelli nel 1995 e si erano innamorati subito, sposandosi meno di un anno dopo.

Ad aprile, in occasione del loro 27esimo anniversario di matrimonio, Jackman aveva condiviso un post su Instagram in onore della moglie in cui dichiarava: "Ti amo così tanto. Insieme abbiamo creato una meravigliosa famiglia. E vita, La tua risata, il tuo spirito, generosità, umorismo, impertinenza, coraggio e lealtà è un incredibile dono per me".