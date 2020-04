Hugh Jackman: "Sto pianificando la mia vendetta nei confronti di Ryan Reynolds"

Hugh Jackman ha svelato che sta pianificando come vendicarsi dopo che Ryan Reynolds ha commentato in modo ironico il post in cui festeggiava il suo anniversario di matrimonio, seguito poche ore fa da un esilarante fotomontaggio realizzato con degli scatti realizzati dai paparazzi.

L'ex interprete di Wolverine, intervistato da The Daily Beast, ha ricordato come ha preso il via la divertente rivalità: "Come è iniziata? È passato così tanto... Cielo, questo è un classico segno che c'è quando la tua rivalità va avanti da troppo tempo, visto che non sai nemmeno perché o come è iniziata! L'ho incontrato all'epoca di Wolverine e l'ho iniziato a "prendere di mira" perché ero molto amico di Scarlett Johansson, e Scarlett aveva appena sposato Ryan, quindi quando è arrivato sul set ho detto 'Hey, devi comportarti nel migliore dei modi perché ti tengo d'occhio'. E abbiamo iniziato a punzecchiarci e poi la situazione si è evoluta con la questione Deadpool e lui che mi ha chiamato in causa e ha cercato di manipolarmi via social media per fare quello che voleva".

Ryan Reynolds, poco prima dell'intervista rilasciata da Hugh Jackman aveva commentato in modo ironico la foto con cui il suo amico aveva festeggiato il proprio anniversario di matrimonio, invitando Deb "a resistere".

La star australiana non aveva ancora risposto e ha spiegato il motivo: "Cerco di limitarmi e pianificare la mia vendetta per cinque ore al giorno. Ho scoperto in passato che diventa poco salutare se il tempo trascorso ossessionandomi su come ribattere a Ryan Reynolds supera quota cinque ore. Ma cinque vanno bene ed è salutare, mi mantiene forte e pronto a entrare in azione".

Hugh, nelle ultime ore, ha altro materiale su cui riflettere per pianificare il proprio "attacco", considerando che Aviation Gin, di proprietà del suo amico, ha realizzato un divertente fotomontaggio usando un recente scatto realizzato dai paparazzi.