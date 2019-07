Hugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds e la Gin Aviator!

Hugh Jackman torna a prendere in giro il suo amico Ryan Reynolds, stavolta prendendosi gioco della Gin Aviator.

La finta faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds continua sui social, con un nuovo post di Jackman che prende in giro la società Gin Aviator dell'amico.

La star di The Greatest Showman ha, infatti, pubblicato una foto lo scorso mercoledì, mostrando un camion attaccato ad un rimorchio con un annuncio pubblicitario del Gin dell'aviazione di Reynolds, che mostra proprio quest'ultimo posare come sponsor del prodotto:"Non sarebbe potuto succedere a un ragazzo più carino"

Il post scherzoso di Jackman è stato subito commentato da Ryan Reynolds, che si è difeso con un commento ironico che lo contraddistingue: Ryan ha visto il post e ha commentato con una divertente difesa: "Cosa? Ho un autista molto elaborato. "

Dopo Reynolds, è entrato in gioco anche l'account ufficiale del Gin Aviation: "Ci dedichiamo a tutto il personale della Gin Aviation, che ha pagato per avere un po' di tempo libero, per rilassarsi dal duro lavoro che stiamo facendo tutti i giorni ... persino i camion."

Le prese in giro tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono iniziate quando l'attore di Deadpool ha cominciato a insistere sulla possibile presenza di Wolverine nei suoi film. Queste hanno avuto seguito sui social, con dei post ironici e divertenti che hanno coinvolto anche Jake Gyllenhall in alcune gag che hanno fatto impazzire i fan.

Anche stavolta, sono arrivati tantissimi commenti dei fan entuasiasti che hanno dimostrato ancora una volta di amare la coppia Jackman-Reynolds e le loro finte diatribe social.