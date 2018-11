Hugh Jackman abbraccia Emily Blunt e trolla John Krasinski e Ryan Reynolds su Twitter

La divertente faida via social tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds si espande con l'entrata in scena di John Krasinski. A scatenare la reazione di John Krasinski è una foto di Jackman che abbraccia la moglie di Krasinski, Emily Blunt, scattata in occasione di Variety's Actors on Actors. Ryan Reynolds ha subito colto l'occasione per punzecchiare Hugh Jackman alimentando la gelosia di Krasinski e il divo australiano non se lo è fatto certo ripetere due volte, scatenando un divertente conflitto virtuale fatto di colorite minacce.

"Stai in campana con me, John" è il messaggio inviato da Hugh Jackman, ospite di Variety. "Non ho altro da dire".

Jackman ha poi aggiunto di non avere problemi a sfidare John Krasinski se lui vuole venire alle mani: "Non ho problemi a combattere con John, ma stamani è arrivato davanti alla mia porta con Ryan Reynolds. Andiamo ragazzi, uno alla volta. Non tutti insieme".

Hugh Jackman ha poi ammesso di aver chiuso con la bontà: "Sto davvero litigando con tutti. Ho chiuso con questa immagine da bravo ragazzo".

John Krasinski ha reagito alla foto in cui Jackman stringe Emily Blunt e le parla all'orecchio scrivendo su Twitter: "Vacci piano Hugh... non sono sicuro che sia questo ciò che @Variety intendeva con #ActorsonActors....Non farmi pensare che dovrei picchiarti".

Eeeeeeasy Hugh... not sure this is what @Variety meant with #ActorsonActors....Don't make me think I can hurt you. pic.twitter.com/cL8PUWhHqq — John Krasinski (@johnkrasinski) 18 novembre 2018

This is a call to action. This man must be stopped. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 novembre 2018

La faida giocosa tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds va avanti ormai da un bel di tempo. Entrambi gli attori, tra l'altro, sono parte del Marvel/X-Men universe visto che Jackman ha interpretato per 17 anni Wolverine e Ryan Reynolds ha portato al successo Deadpool.

Pretty sure those are protesters. https://t.co/URNGDCg0cO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 5 marzo 2017

@VanCityReynolds asked me to post this 100% real video by him on being honored with a star on Hollywood's Walk of Fame today. pic.twitter.com/LE4dQXpTuV — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 15 dicembre 2016

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!