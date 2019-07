Hugh Grant replica alla manager di AMA: "Non pensavo fosse un paparazzo, è stata maleducata"

Hugh Grant ha commentato l'incidente avvenuto a Roma, dove alcuni giorni fa la manager di AMA si è vista strappare dalle mani il telefono proprio dalla star britannica.

Inizialmente sembrava che Hugh Grant avesse strappato il cellulare alla donna perché riteneva di trovarsi alle prese con un paparazzo che voleva scattargli delle foto mentre era in vacanza con la moglie, tuttavia la situazione semba essere diversa.

Luisa Melara ha raccontato che stava riprendendo un ristoratore impegnato a liberarsi in modo irregolare dei rifiuti quando è avvenuto l'incontro con la star: "Stavo facendo un video quando ho notato una coppia che stava per camminare davanti a me. Non avevo idea che si trattasse di Hugh Grant". La manager di AMA avrebbe quindi fatto dei gesti alla coppia per far capire che non dovevano passarle davanti. Hugh, nel video diffuso online, ha replicato dicendo: "Non si metta di fronte a mia moglie bloccandole la strada".

Melara ha poi proseguito spiegando: "Grant era dietro di me e si è allungato per prendermi il telefono dalle mani. Io l'ho riafferrato e gli ho detto: 'Non è gentile!'. Ho detto lo stesso mentre un collega gli spiegava chi fossi".

A sua volta Hugh Grant ha invece risposto e spiegato la sua versione dei fatti via Twitter: "Non ho nemmeno lontanamente pensato che questa persona fosse un paparazzo o stesse cercando di filmare me e mia moglie. I paparazzi non usano i cellulari e il telefono non era puntato verso di noi. Ma si è messa di fronte a mia moglie, che stava per passare di fronte alla camera, in modo davvero maleducato. Non ero d'accordo".