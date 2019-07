Hugh Grant a Roma strappa il cellulare a una donna ma era la presidente di Ama che fotografava i rifiuti

Hugh Grant, a Roma, è stato protagonista di un inaspettato equivoco: ha strappato lo smartphone alla presidente di Ama Spa che stava fotografando dei rifiuti abbandonati per le strade della capitale, ma per il motivo sbagliato.

La star britannica ha infatti scambiato Luisa Melara, neo-presidente di Ama Spa, per un paparazzo. Hugh Grant è apparso in via Bocca di Leone, nel pieno centro della capitale, e ha sottratto il telefono dalle mani della manager scelta da Virginia Raggi per guidare la municipalizzata romana dei rifiuti che stava solo facendo il suo lavoro, effettuare un sopralluogo in giro per la città per verificare che gli esercizi commerciali stessero rispettando il regolamento previsto per la raccolta della spazzatura. Melara era impegnata a scattare delle foto a una catasta di rifiuti lasciata in strada da un ristorante quando la star del cinema ha temuto di essere vittima dei paparazzi, agendo improvvisamente. L'attore, dopo aver capito l'errore, ha restituito lo smartphone e ha chiesto scusa alla donna, anche se non ha voluto posare per un selfie insieme a lei.

Video dell'#Ama nel quale si vedono i dipendenti di un ristorante-minimarket che rimettono tutti i rifiuti abbandonati dentro il locale. Il video dell’avv. Melara è stato interrotto per il sopraggiungere di una coppia di turisti stranieri, uno dei quali era l’attore #Hugh #Grant pic.twitter.com/YKhGKuvyB4 — Roberto Miliacca (@socialmiliac) 3 luglio 2019

La manager ha poi proseguito regolarmente la sua attività di controllo, parlando con il proprietario del mini market che aveva lasciato i rifiuti all'esterno del suo negozio. Hugh Grant, invece, sembra essere riuscito a sfuggire ai paparazzi e a godersi, nonostante l'ansia, la sua giornata in pace.