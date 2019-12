Hugh Grant pubblica la foto del suo arresto con una prostituta e zittisce gli hater politici

Hugh Grant, oltre ad essere un grande attore, è anche un fervente sostenitore politico del partito laburista inglese, ecco perché ha pubblicato la foto del suo arresto con una prostituta, datata 1995, per contrastare le numerose critiche che sta ricevendo nell'ultimo periodo dai detrattori politici e hater.

Proprio ieri, infatti, Hugh Grant ha pubblicato la foto in cui vediamo lui e l'ex prostituta Divine Brown, con la quale venne arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Il gesto dell'attore è rivolto a chi lo critica costantemente per la sua presa di posizione politica, rispondendo alle accuse di chi lo giudica per quell'incidente, dimostrando di essere consapevole di ciò che è accaduto: "Ai miei cari troll. Spero sia utile. Ora avete più tempo da trascorrere con vostra madre"

To my dear trolls. Hope this is helpful. Now you have more time to spend with mummy. pic.twitter.com/FbbyC286cZ — Hugh Grant (@HackedOffHugh) December 5, 2019

Un gesto irriverente, arrivato poche ore dopo che la star di Love Actually è stata fermata da un gruppo di manifestanti anti-laburisti, mentre faceva una campagna con la candidata del partito Faiza Shaheen nel nord-est di Londra. Nonostante gli attacchi, la sua posizione politica è chiara, dopo che ha affermato che una vittoria del partito Tory porterebbe alla catastrofe della Brexit.

L'attore ha rivelato che voterà per i liberal democratici nel suo collegio elettorale in quanto è il partito con la prospettiva più realistica di allontanare i conservatori.

La foto pubblicata dall'attore, per i pochi che lo hanno dimenticato, risale al giugno del 1995, quando Hugh Grant fu arrestato insieme ad una prostituta di 26 anni, Divine Brown, per atti osceni in luogo pubblico. Un episodio di cui all'epoca si parlò tantissimo (Grant a quei tempi era fidanzato ufficialmente con Liz Hurley) e che fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti sulla carriera dell'attore. A Divine Brown andò addirittura meglio, visto che la donna - oggi 50 enne - tra interviste, apparizioni televisive e numerose opportunità professionali nel mondo dell'intrattenimento per adulti, ha comprato casa e ha potuto mandare sua figlia alle scuole private.