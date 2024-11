Hugh Grant: "La mia idea di felicità? Assistere a un flop di Colin Firth"

Hugh Grant, durante la promozione del film thriller-horror Heretic, ha colto l'occasione per scherzare in modo ironico sul suo amico e collega Colin Firth.

L'attore, intervistato da Vanity Fair, ha infatti descritto la sua visione di 'beatitudine'.

La battuta di Grant su Firth

Rivelando ciò che lo renderebbe felice, Hugh Grant ha dichiarato divertito: "Bere un boccale di London Pride masticando Twiglets e leggendo le notizie di Colin Firth che sta avendo una catastrofe per quanto riguarda l'accoglienza dei critici e al box office".

I due attori britannici hanno recitato insieme nel 2001 nella commedia Il diario di Bridget Jones e sono apparsi successivamente nei sequel con star Renée Zellweger.

Hugh e Colin hanno spesso scherzato a vicenda e nel 2022, ad esempio, Grant aveva sponsorizzato una targa situata su una sedia ai BAFTA in cui era scritto: "In memoria di Colin Firth. Non è ancora morto, ma lo sembra. Sponsorizzata da Hugh Grant".

Il protagonista di Heretic, successivamente, aveva ammesso: "Non sono mai gentile nei confronti di Colin, ma se devo dire la verità, lui è semplicemente l'unico attore al mondo che mi piace davvero e ammiro".

Firth, a sua volta, aveva spiegato: "Vado davvero d'accordo con lui, mi piace, nonostante l'oltraggiosa scortesia nei miei confronti. Si tratta di uno scherzo ricorrente, e lo facciamo a vicenda. Sento sempre che ha annunciato come io sia troppo vecchio per lavorare ancora nel mondo del cinema".

Il nuovo film di Grant

Heretic, come anticipa la sinossi ufficiale, racconta la storia di due giovani missionarie che vengono obbligate a dimostrare la propria fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte nella sua casa dal diabolico Mr. Reed, ritrovandosi alle prese con un gioco mortale.

Nel cast ci sono anche Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chloe East (The Fabelmans) e Topher Grace (That '70s Show).