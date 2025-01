Hugh Grant chiede un'indagine della polizia dopo l'accordo tra Rupert Murdoch e il principe Harry

La star di Wonka e Notting Hill vorrebbe che le forze dell'ordine continuassero ad indagare sulla vicenda che ha coinvolto il tabloid The Sun.

Hugh Grant si associa a coloro che vorrebbero un'indagine della polizia su eventuali attività illecite dei News Group Newspapers (NGN) dopo l'accordo economico e le scuse pubbliche al principe Harry.

Ospite del programma Today, Grant ha dichiarato che l'obiettivo iniziale della causa legale del reale d'Inghilterra contro NGN era quello di avviare una nuova indagine penale proprio contro l'azienda che controlla il The Sun.

La richiesta di Hugh Grant e le ammissioni di NGN

Secondo Hugh Grant il lavoro degli inquirenti non è affatto concluso e come ha dichiarato il legale di Harry, David Sherborne, nonostante l'accordo il principe e l'altro querelante Tom Watson, sono tra coloro che vorrebbero che polizia e Parlamento indaghino su eventuali attività illecite di NGN.

Hugh Grant in A Very English Scandal

L'accordo di Harry è stato sancito diversi mesi dopo che Hugh Grant aveva chiuso un contenzioso sulla privacy con NGN. Dopo l'accordo con Harry, l'azienda ha pubblicamente espresso le proprie scuse, confessando le attività criminali al The Sun di Rupert Murdoch.

L'opinione di Hugh Grant e le dichiarazioni della polizia

Se NGN fosse andata a processo, secondo Hugh Grant e altri accusatori, l'azienda avrebbe dovuto difendersi da accuse ben più ampie:"Le persone che davano gli ordini all'epoca sono ancora lì, in posizioni di grande potere" ha dichiarato Grant.

Un portavoce della polizia ha dichiarato alla BBC:"Attendiamo eventuali comunicazioni dalle parti coinvolte, alle quali risponderemo a tempo debito".

NGN, società madre di testate come The Sun, era accusata di violazione della privacy, tra cui intercettazioni telefoniche illegali e altre attività illecite. Il principe Harry ha accusato NGN di aver utilizzato mezzi illegali per ottenere informazioni personali riservate.