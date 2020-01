Hugh Grant difende il principe Harry: "La stampa ha ucciso Lady Diana, ora fa a pezzi Meghan Markle"

Hugh Grant dice la sua sulla tempesta che ha colpito la Royal Family schierandosi dalla parte del principe Harry e criticando la stampa inglese, colpevole prima di "aver ucciso la madre Lady Diana, e ora di fare a pezzi la moglie Meghan Markle".

Uno scatto ritrae Hugh Grant

Il 59enne Hugh Grant ha sentito il bisogno di dire la sua dopo essere stato interpellato dal conduttore inglese Andy Cohen riguardo alla faccenda "Megxit" durante una sua ospitata a "Radio Andy", trasmissione di SiriusXM. Dopo una breve esitazione, Grant si è schierato dalla parte del Duca e della Duchessa di Sussex affermando:

"Sto dalla parte di Harry. I tabloid hanno ucciso sua madre, la Principessa Diana, e adesso stanno facendo a pezzi sua moglie. Come uomo, credo che sia suo compito proteggere la sua famiglia. Sono con lui."

L'8 gennaio Harry e Meghan hanno annunciato l'intenzione di rinunciare al ruolo di membri attivi della famiglia reale, rendendosi finanziariamente indipendenti. La coppia ha specificato che continuerà a onorare i propri doveri verso la Regina, il Commonwealth e le attività caritatevoli dividendosi tra l'Inghilterra e il Nord America, dove Meghan ha intenzione di tornare ad abitare.

Nonostante lo sconcerto provocato all'interno della Famiglia Reale, i Duchi di Sussex vogliono ricominciare in Canada, dove Meghan si trova attualmente col figlio Archie fin dal momento in cui si è recata a Vancouver Island durante le festività natalizie per far visita alla madre.