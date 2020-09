Hubie Halloween: Adam Sandler nel nuovo trailer e nel poster del film

Hubie Halloween è il nuovo film Netflix con star Adam Sandler e online sono stati condivisi un nuovo trailer e un poster inedito.

Nel video si assiste ad alcuni degli strani eventi che accadono in una piccola cittadina durante la notte di Halloween.

Adam Sandler interpreta in Hubie Halloween il ruolo di Hubie Dubois nella città di Salem. L'uomo è ossessionato dalla festività di Halloween e, ogni anno, fa del suo meglio per assicurarsi che i cittadini di Salem festeggino in sicurezza ma, purtroppo, nessuno lo prende mai sul serio. Stavolta, però, un criminale fuggitivo minaccia i festeggiamenti e a Hubie toccherà fermare uno scompiglio annunciato.

Halloween draws near. HUBIE HALLOWEEN draws nearer. This poster draws nearer...er. pic.twitter.com/tjXDN1rJcD — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 30, 2020

Il lungometraggio è diretto da Steven Brill con una sceneggiatura di Adam Sandler scritta insieme a Tim Herlihy. Adam Sandler, inoltre, ha anche prodotto il film insieme a Kevin Grady e Allen Covert. Nel cast insieme a lui ci saranno Julie Bowen, Ray Liotta, Rob Schneider, June Squibb, Shaquille O'Neal, Michael Chiklis, Tim Meadow, Noah Schnapp e Maya Rudolph.